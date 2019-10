Um menor, de 15 anos, foi esta quinta-feira vítima de uma agressão com arma branca no interior das instalações da EB 2, 3 de Perafita, em Matosinhos, confirmou a TVI junto do INEM e da GNR.

A vítima, em estado grave, foi transportada para a pediatria do hospital São João, no Porto.

De acordo com a GNR, a vítima alega ter sido atacada com uma faca, enquanto o agressor, também um jovem de 15 anos, diz ter "espetado uma caneta".

As autoridades não encontraram ainda o objeto usado na agressão.

As causas deste incidente, registado pelas 13:10, são ainda desconhecidas.

Foram mobilizados para o local o INEM e a GNR, bem como uma equipa de psicólogos.