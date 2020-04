Um homem foi detido na semana passada na Amadora, no distrito de Lisboa, por agredir uma profissional de saúde com um pontapé na zona lombar, provocando-lhe a queda das escadas de um prédio, anunciou esta segunda-feira a PSP.

De acordo com Comando Metropolitano de Lisboa, o detido, de 30 anos, proferiu algumas ameaças a duas profissionais de saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo acabado por agredir uma delas.

As profissionais de saúde deslocaram-se, em 16 de abril, a um apartamento para socorrer uma pessoa que necessitava de auxílio médico e, na ocasião, foram interpeladas no mesmo prédio pelo homem, que as ameaçou.

Suspeito do crime de ofensa à integridade física e detido em flagrante delito, o homem foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Juízos da Amadora, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de termo de identidade e residência.