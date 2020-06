A GNR deteve um homem de 49 anos, no concelho da Guarda, por violência doméstica, que é suspeito de exercer violência física e psicológica sobre a sua mãe, de 70 anos, foi hoje anunciado.

O Comando Territorial da GNR da Guarda refere em comunicado enviado à agência Lusa que o suspeito foi detido na quinta-feira, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a sua mãe, de 70 anos, com quem coabitava, tendo sido dado cumprimento a um mandado que culminou na detenção do suspeito", segundo a fonte.