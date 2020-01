Um homem foi detido por atingir com tiros de caçadeira um casal de idosos, no concelho de Alenquer, em Casal Perdigoto. As vítimas foram atingidas nas pernas e não correm perigo de vida.

O agressor de 35 anos terá começado a discutir com a irmã por causa de uma pensão de invalidez. O homem, que é surdo-mudo, terá pensado que a sua irmã lhe teria roubado o dinheiro.

No meu pensamento, ele não entende bem o que é uma transferência bancária”, afirmou a irmã do suspeito à TVI. “Exaltou-se um pouco e começou a atirar-me fruta e a empurrar-me”, continuou.

Um casal de familiares, alertado com os pedidos de ajuda, veio ao auxílio da irmã do agressor.

Foi nesse momento que o homem foi buscar a caçadeira do pai e perseguiu os familiares da vítima, deixando pelo caminho um rasto de destruição bem visível.

Foram sete minutos de terror. Foram os sete minutos que a GNR demorou a chegar aqui”, disse à TVI a prima da vítima. “Nós ouvíamos os estilhaços dos vidros a cair lá fora”, relembrou.

Quando entrou dentro de casa, “carregou a caçadeira com mais dois cartuchos” e deu um tiro em cada um dos idosos.

A irmã do homem e outras duas testemunhas tiveram de ser assistidas pelos bombeiros, por terem ficado em choque ao presenciar o crime. As cinco vítimas foram transportadas para o hospital.