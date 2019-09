Um homem de 32 anos sofreu ferimentos graves com um golpe de arma branca, na sequência de desacatos, hoje de madrugada na Quinta do Conde, concelho de Sesimbra (Setúbal), disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, a vítima, de nacionalidade ucraniana, foi assistida no local e transportada para as urgências do hospital de Setúbal.

O alerta para os desacatos numa das artérias da Quinta do Conde foi dado por volta das 03:05, indicou a GNR, referindo que um grupo de cinco ou seis suspeitos pôs-se em fuga.

Segundo a guarda, a vítima sofreu um golpe de arma branca nas costas