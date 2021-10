Um jovem de 23 anos foi agredido por um grupo de indivíduos na madrugada de domingo, no centro do Porto, numa zona de diversão noturna da cidade.

A vítima encontra-se internada em estado crítico no Hospital de Santo António.

Ao que a TVI conseguiu apurar, o alerta foi dado pelas 03:00 desta segunda-feira, depois do registo de desacatos provocados por um grupo de indivíduos na rua Passos Manuel, na Baixa do Porto. À chegada ao local, a PSP deparou-se com um jovem já inanimado no chão, com indícios de fortes agressões. Os agressores puseram-se em fuga, num carro com matrícula estrangeira, mas acabaram por ser intercetados pela PSP. Um dos indivíduos está detido e será, entretanto, presente a juíz, onde poderá incorrer num crime de tentativa de homicídio.