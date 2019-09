Um casal de namorados foi abordado por um jovem, à saída de um estabelecimento de diversão noturna, em Santa Maria da Feira, na madrugada de domingo. Aproximando-se do casal, o suspeito agrediu o homem com uma arma branca, esfaqueando-o com gravidade na zona do tórax.

De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, o suspeitou aproveitou que o homem estava ferido "para agredir a namorada deste e subtrair-lhe a carteira, colocando-se em fuga".

O suspeito, de 22 anos, eletricista e sem antecedentes criminais, acabou por ser detido poucas horas após a ocorrência.

Vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.