O agressor é um homem de 41 anos, com problemas psiquiátricos, que acabou detido por agentes da PSP.

As motivações do ataque ainda são desconhecidas, mas podem estar relacionadas com o tempo de espera na unidade hospitalar.

A vítima foi atingida na cabeça, o que lhe provocou um traumatismo craniano, e teve de receber assistência no local.

O caso foi entregue ao departamento de investigação criminal da Polícia de Segurança Pública.