Um paciente que terá aguardado quatro horas para ser atendido na urgência do Hospital de Setúbal, ameaçou verbalmente a médica assim que entrou no consultório.

De acordo com o Jornal de Notícias, a médica acabou por gritar pelo marido, que também trabalha na unidade hospitalar, que tentou ajudar, mas acabou também ele sequestrado e agredido pelo paciente, um sexagenário, no consultório médico. Ambos os clínicos foram insultados e viram arremessados contra si as cadeiras e a mesa.

Só quando o agente da PSP que se encontra de serviço na unidade hospitalar conseguiu arrombar a porta é que os confrontos terminaram.

As agressões aconteceram no mesmo dia em que um médico foi agredido por um paciente no Centro de Saúde de Moscavide, em Lisboa, depois de recusar passar uma baixa. Este mesmo paciente voltou a provocar desacatos, esta quinta-feira, no Unidade de Saúde Familiar do Prior Velho porque o médico de família recusou justificar-lhe as faltas ao trabalho.

Também na semana passada foi tornado público o caso de outra agressão a uma médica no Hospital de Setúbal.

Mais de 600 incidentes de violência contra profissionais de saúde foram registados nos primeiros seis meses de 2019, sendo que a maioria das notificações respeitam a assédio moral ou violência verbal.