Um homem de 61 anos ficou em prisão preventiva depois de ter agredido outro homem, de 28 anos, com uma navalha, na zona de São Martinho do Bispo, Coimbra, informou, esta segunda-feira, a PSP.

Em comunicado enviado à Lusa, a PSP de Coimbra esclarece que a vítima de agressão "sofreu ferimentos vários e graves", foi assistida por meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) "onde se mantém, em observações e exames complementares".

O agressor também foi assistido pelo INEM e transportado ao hospital, teve alta "e foi detido e constituído arguido". Presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e determinação de medidas de coação, ficou em prisão preventiva, adianta a nota.

O alerta foi dado na sexta-feira, às 18:22, na rua Lapa de Castro, localizada na zona de São Martinho do Bispo, na margem esquerda do Mondego, tendo a PSP sido avisada para "uma situação de agressões com arma branca" através do número nacional de emergência 112.

O agressor abandonou o local, mas viria a ser detido pelos elementos policiais "pouco tempo depois" numa rua próxima "na posse da arma do crime".