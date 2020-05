Uma patrulha da Esquadra da PSP de Elvas foi recebida de forma hostil quando respondia a uma ocorrência por ruído, cerca das 00h30 deste domingo, na cidade de Elvas. Em comunicado, o Comando Distrital de Portalegre da PSP informa que os agentes foram alertados para uma possível festa no local.

Quando chegaram ao local, "os elementos policiais foram imediatamente ameaçados com o arremesso de pedras e garrafas de vidro, numa atitude totalmente hostil para com os polícias, por um grupo de cerca de 15 a 20 pessoas".

"Igualmente foi perfeitamente audível o som de dois disparos de arma de fogo, tendo a mesma sido disparada do interior do local onde se desenrolava a festa", acrescenta o comunicado, revelando que foram pedidos reforços policiais.

Os agentes tentaram dialogar com o proprietário do local onde se realizava a festa, "no intuito de apurar responsabilidades e identificar os autores do arremesso de pedras e garrafas e dos disparos de arma de fogo", tendo sido novamente ameaçados e alvo de tentativas de agressão.

"Neste momento, foram arremessadas várias pedras e garrafas de vidro, sendo que, ao abrir do portão da propriedade onde se desenrolava a festa, um grupo de cerca de dez indivíduos atiçou um canídeo de raça pitbull e avançou em comunhão de esforços com o intuito de agredirem os elementos policiais no local. Perante esta atitude, houve necessidade dos elementos policiais efetuarem 3 disparos para o ar de Shot Gun, com bagos de borracha, para dispersar o grupo, sendo que das tentativas de agressão aos agentes de autoridade, resultou a interceção de quatro indivíduos, com idades compreendidas entre os 19 e os 40 anos, os quais foram detidos".

Três dos detidos tiveram necessidade de receber tratamento hospitalar, tendo tido todos alta hospitalar passado cerca de 1h30 após terem dado entrada no Hospital em Elvas.

Os detidos vão conhecer as medidas de coação esta segunda-feira.