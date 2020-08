Um homem de 41 anos foi detido pela Policia Judiciária por tentativa de homicídio em Castelo de Paiva.

Em comunicado, a Polícia Judiciária revela que na quarta-feira, em São Martinho de Sardoura, Castelo de Paiva, "em retaliação pela apresentação de uma queixa-crime contra o arguido por parte do ofendido, seu conhecido e colega de trabalho".

"O arguido surpreendeu a vítima junto ao local de trabalho e agrediu-a violentamente no tronco e na cabeça com um martelo, colocando-se depois em fuga perante a presença de diversos populares", acrescenta a nota.

O homem, operário da construção civil, com antecedentes criminais pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, foi detido fora de flagrante delito e é suspeito da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.