Os advogados de Cláudia Simões apresentaram um requerimento para terem acesso às imagens de videovigilância da Amadora, ao qual ainda não obtiveram resposta. A partir desta quarta-feira, as imagens poderão ser apagadas.

A legislação (Lei n.º 9/2012, artigo 9.º) prevê que as imagens de videovigilância da Amadora sejam apagadas ao fim de 30 dias e, regra geral, é isto mesmo que acontece.

As gravações obtidas de acordo com a presente lei são conservadas, em registo codificado, pelo prazo máximo de 30 dias contados desde a respetiva captação, sem prejuízo do disposto no artigo anterior", lê-se neste artigo.