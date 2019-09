Dois agentes da PSP foram agredidos no sábado em Rio de Mouro, Sintra, depois de serem chamados a uma ocorrência relacionada com regulação do poder parternal.

Ao que a TVI apurou, os elementos do carro patrulha foram agredidos por três homens e duas mulheres, tendo sido um dos agentes conduzido ao Hospital São Francisco Xavier. O outro foi assistido no local.

Um homem e uma mulher foram intercetados na sequência das agressões.

O diretor nacional da PSP falou entretanto com o agente agredido e disponibilizou todo o apoio necessário, incluindo apoio psicológico e patrocínio judiciário.

Dados provisórios da PSP referem que, no primeiro semestre de 2019, ficaram feridos em intervenções policiais 391 agentes, menos do que em anos anteriores. Em 2018, foram feridos en serviço 875 agentes, em 2017 foram 942 e, em 2016, 924.