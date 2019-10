Um jogador de futebol de 13 anos perdeu a memória depois de ter sido agredido por colegas de equipa. A história é revelada esta sexta-feira pelo Jornal de Notícias.

O episódio aconteceu na segunda-feira, ao final do dia. O atleta, do Sport Clube Freamunde, foi praxado num treino pelos colegas. Levou "cachaços" e teve de receber assistência hospitalar, segundo o mesmo jornal.

O jovem queixou-se da violência usada pelos colegas na altura em que tudo aconteceu. Sentiu-se mal, desmaiou e teve de abandonar o relvado.

Quando cheguei junto do meu filho, ele estava deitado numa maca e desorientado. Não se lembrava de ter treinado, mas ninguém me disse o que se tinha passado”, contou o pai ao jornal.

No hospital, foi-lhe diagnosticada uma cervicalgia e uma equimose. Após receber assistência hospitalar, o jovem recuperou e voltou para casa.

O pai do jogador diz que a violência foi usada com permissão do treinador e exigiu a sua demissão. Como o clube não aceitou esta exigência, Américo Nogueira disse que vai avançar com uma queixa-crime por agressão.

A Direção do clube de Paços de Ferreira confirmou ao JN o episódio, mas defendeu que se tratou de um incidente que é um hábito em todos os clubes do país. O mesmo alega o treinador, Tiago Costa.