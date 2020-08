A Associação dos Jovens Agricultores de Portugal defendeu que o município de Santo Tirso e a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) têm uma “quota-parte” da responsabilidade na morte de animais devido ao incêndio que atingiu dois abrigos.

“Importa sublinhar que este episódio da morte de muitos animais devido a um incêndio, tem necessariamente responsáveis, a DGAV e o município têm seguramente a sua quota-parte e são essas que importa analisar e averiguar antes que decisões políticas da abrangência como as verificadas tenham lugar”, apontou, em comunicado, a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP).

Em causa está um incêndio que atingiu dois abrigos para animais, em Santo Tirso, no distrito do Porto, que vitimou 73 animais, levando à abertura de um inquérito pelo Ministério Público e à contestação sobre a atuação das autoridades de socorro.

A associação disse ainda esperar que “tudo seja feito para restabelecer e reintroduzir na DGAV o que lhe foi retirado”, apesar de reconhecer a “importância e prestígio” do organismo.

Por outro lado, a AJAP vincou que esta direção-geral confere confiança aos cidadãos, através dos rastreios e testes feitos às produções.

“Esta é apenas uma das muitas funções que um organismo desta dimensão e responsabilidade comporta, para além da promoção das raças autóctones, do bem-estar animal e do controlo das muitas substâncias ativas utilizadas para o combate de pragas e doenças do universo animal e vegetal”, afirmou.

A AJAP sublinhou ainda que é importante existir articulação no espaço rural, colocando o “superior interesse” do país acima de “querelas e questiúnculas da governação e dos poderes ou falta deles”.

No documento, a associação acrescentou que a importância do Ministério da Agricultura não se pode “reduzir a caprichos políticos” e enalteceu o papel dos agricultores no que concerne a fornecer alimentos aos cidadãos.

A ministra da Agricultura designou na terça-feira, em regime de substituição, Susana Pombo como diretora-geral de Alimentação e Veterinária, na sequência da demissão de Fernando Bernardo, após críticas do primeiro-ministro, António Costa, ao trabalho da DGAV no âmbito do incêndio em Santo Tirso.

Entretanto, o Governo já admitiu estar a estudar a transferência da tutela dos animais domésticos para o Ministério do Ambiente.

"Estamos a estudar e, nesta altura, será prematuro assumir outro tipo de compromisso publicamente", afirmou à agência Lusa a titular da pasta da Agricultura, Maria do Céu Antunes, na passada sexta-feira.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.