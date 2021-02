A GNR acabou com uma festa ilegal num antigo estabelecimento de Rio Maior, na sexta-feira, no qual se encontravam 17 pessoas.

Os participantes no encontro foram identificados e multados.

Na sequência de uma denúncia de que estaria a decorrer uma festa num antigo estabelecimento, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, tendo verificado que, para além de se tratar de um evento não autorizado, os participantes não respeitavam o dever geral de recolhimento domiciliário. No decorrer das diligências policiais, foram identificadas 17 pessoas, tendo sido encaminhadas para os seus respetivos domicílios", indicou a GNR, em comunicado divulgado neste domingo.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém.

A GNR recorda que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia de covid-19, é fundamental para conter a propagação do vírus.