A polícia identificou “cerca de 70 dos participantes num encontro ‘tuning’”, ocorrido no fim de semana num parque de estacionamento junto à Praça Gonçalves Zarco, no Porto, indicou esta segunda-feira o Comando Metropolitano do Porto (Cometpor) da PSP.

Fonte do Cometpor explicou à agência Lusa que, devido à covid-19, “estes ajuntamentos estão proibidos”, acrescentando que conseguiu identificar cerca de sete dezenas dos participantes no evento, que tem por objetivo juntar adeptos da velocidade e do ‘tuning’ (alteração das características originais das viaturas).

Durante o encontro, que contou com a presença de largas dezenas de jovens, os agentes da PSP levantaram “alguns autos de contraordenação por alteração das características das viaturas” e outros “por consumo de estupefacientes”.

O encontro aconteceu entre as 23:30 de sábado e a 01:40 de domingo no parque de estacionamento subterrâneo daquela praça, conhecida como rotunda do Castelo do Queijo.

