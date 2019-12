A Polícia de Segurança Pública (PSP) recuperou várias armas de guerra esta quinta-feira em Lisboa, na sequência de uma solicitação de um cidadão. O homem descobriu armamento que pertencia a um familiar seu, que entretanto morreu, e que era militar.

Das armas encontradas a PSP destacou a presença de três metralhadoras, uma espingarda AK-47, uma pistola, uma carabina, uma espingarda, além de várias munições de diversos calibres.

No comunicado a que a TVI24 teve acesso, as forças de segurança referem que os cidadão devem proceder à entrega de armas não licenciadas dentro do prazo legal (até 22 de março de 2020).