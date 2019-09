Os incêndios no distrito de Aveiro são visíveis do Espaço, segundo imagens divulgadas pela NASA, a agência espacial dos Estados Unidos.

O concelho mais afetado até ao momento é o de Albergaria-a-Velha, onde quase 400 operacionais combatem as chamas, auxiliados por 9 meios aéreos.

No total, quase mil operacionais combatem as chamas no distrito de Aveiro, espalhados pelos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha e Baião.