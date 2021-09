Um homem, de 59 anos, foi esta quarta-feira resgatado pela GNR do interior de uma casa devoluta em chamas, em Albufeira.

Segundo a TVI24 conseguiu confirmar junto de fonte oficial da GNR, no decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares aperceberam-se de um forte odor a fumo junto a uma habitação e, ao aproximarem-se do local, ouviram gritos de socorro, que vinham do interior.

Apesar de terem conseguido avistar a vítima, os militares não conseguiam resgatá-lo devido às chamas que o cercavam. Dessa forma, deslocaram-se ao outro lado da habitação, arrombando uma das entradas empedradas com tijolos e cimento.

Os militares da GNR recorreram a algumas pedras que encontraram no local para destruir a parede e resgatar o homem.

A vítima, que se encontrava desorientada e com algumas queimaduras, foi transportada para uma unidade hospitalar.

O fogo foi extinto pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira.