Um jovem foi detido na madrugada deste sábado após confrontos com as autoridades no Bairro Novo de Adroana, Alcabideche.

Ao que a TVI conseguiu apurar, tudo começou por causa de uma festa. Os moradores alertaram a GNR para o ruído provocado pela festa.

Chegados ao local, os militares da GNR foram recebidos de forma agressiva pelo grupo de pessoas. Foi mesmo arremessado um petardo contra o veículo policial.

A GNR teve de pedir reforços, recorrendo aos postos de Sintra, Colares e Pêro Pinheiro. Com a chegada de outros militares, o grupo numeroso acabou por dispersar.

Um jovem de 22 anos acabou detido por injúrias e resistência.