Uma pessoa morreu esta quinta-feira na sequência da colisão entre um automóvel e um pesado de mercadorias, ocorrida no IC1, entre Alcácer do Sal e Grândola, no distrito de Setúbal, revelaram os bombeiros e a GNR.

A vítima, um homem de 64 anos, é o condutor e o único ocupante do ligeiro de passeiros. Já o motorista do camião não sofreu quaisquer ferimentos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 07:25, ocorreu na zona da Mata de Valverde, no concelho de Alcácer do Sal.

O Itinerário Complementar (IC) 1 esteve "parcialmente cortado" ao trânsito na zona do acidente. Por volta das 10:30, circulava-se de forma alternada, por estarem a decorrer as operações de remoção dos veículos.

As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Alcácer do Sal, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, num total de 12 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.