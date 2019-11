Durante a manhã, desta terça-feira, os condutores que passaram pela rua Gil Vicente, em Alcântara, foram surpreendidos por uma operação stop simbólica realizada por polícias em ponto pequeno.

A ação de sensibilização, do programa Escola Segura da PSP, contou com 50 crianças do 1º ciclo da Escola de Santo Amaro.

Fardados a rigor, tal qual um agente da autoridade, os alunos entregaram panfletos personalizados com conselhos aos condutores que mandaram encostar.

A mensagem, quando é passada por crianças, tem outro impacto", garantiu João Cunha, chefe da PSP.

A mensagem transmitida pelos pequenos agentes foi um apelo a uma condução mais segura, mas desta vez foi passada à maneira dos mais pequenos.

A Polícia de Segurança Pública acredita que esta ação simbólica teve um impacto acrescido junto dos condutores.