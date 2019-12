Os jogadores do Sporting vão ser ouvidos como testemunhas no caso de Alcochete através de videoconferência.

A juíza do caso aceitou o pedido feito pelo Sporting na terça-feira, na qualidade de assistente do processo da invasão à academia do clube. O Sporting tinha pedido que oito dos seus futebolistas fossem ouvidos como testemunhas através de videoconferência, invocando razões de ordem psicológica.

Os oito jogadores terão de ir ao Tribunal do Montijo para fazerem videoconferência para o Tribunal de Monsanto, onde decorre o julgamento.

Os futebolistas encontravam-se na academia do clube, em Alcochete, a 15 de maio de 2018, quando a equipa do Sporting foi atacada por elementos do grupo organizado de adeptos da claque Juventude Leonina, que agrediram técnicos, jogadores e outros funcionários do clube.

O processo, que está a ser julgado no tribunal de Monsanto, envolve 44 arguidos, que estão acusados da coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Bruno de Carvalho, à data presidente do clube, Mustafá, líder da Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Os três arguidos respondem ainda por um crime de detenção de arma proibida agravado e Mustafá também por um crime de tráfico de estupefacientes.