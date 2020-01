O preparador físico Márcio Sampaio afirmou que na reunião com Bruno de Carvalho, na véspera da invasão à Academia do Sporting, o então presidente do clube disse aos técnicos leoninos que tinha estado à conversa com Fernando Mendes, da claque Juventude Leonina, e que eles nem sabiam "o que estava a ser preparado". Márcio Sampaio foi ouvido esta segunda-feira de manhã, na 16.ª sessão do julgamento à invasão da academia, localizada em Alcochete.

[Bruno de Carvalho] Disse que tinha estado até às tantas da manhã a falar com o Fernando Mendes, que nós nem sabíamos o que estava a ser preparado.”

Márcio Sampaio contou que quando viu um grupo de pessoas a entrar na academia se lembrou logo dessa frase. "Quando vi as pessoas a entrarem na academia lembrei-me logo dessa frase.”

Segundo o preparador físico, o antigo presidente do Sporting disse também que o líder da claque leonina queria a morada do jogador Acūna.

Márcio Sampaio descreveu essa reunião entre Bruno de Carvalho, outros três administradores e a equipa técnica como "surreal".

Foi uma reunião surreal por causa das coisas que foram ditas”, vincou.

“O presidente disse que era o fim da linha, que não havia condições para continuarmos a treinar o Sporting, justificou porquê e falou do jogo da Madeira", acrescentou.

De acordo com o preparador físico, Bruno de Carvalho pediu aos técnicos para marcarem o treino para a tarde para dar tempo de tratar das coisas relativas à rescisão.

Se de manhã não receberem nenhuma carta apareçam no treino à tarde porque eu estou a ser vosso amigo e se não rescindirem é melhor irem ao treino", terá dito Bruno de Carvalho, citado por Márcio Sampaio.

Márcio Sampaio contou que estava no ginásio quando começou a estranhar a entrada de pessoas na Academia.

Não cheguei a entrar no balneário. O corredor já estava cheio de gente quando me aproximei e quando estou a entrar já estavam a sair e a dizer 'isto correu mal vamos embora'”, frisou.

"Houve alguém que disse: 'Não ganhem domingo e vão ver'", acrescentou.