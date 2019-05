Uma colisão entre dois veículos ligeiros junto à Academia do Sporting, em Alcochete, fez, nesta tarde, dois mortos e três feridos, sabe a TVI.

Segundo as autoridades, os três feridos resultantes do acidente não se encontram em estado grave.

O acidente, cujo alerta foi dado às 14:13, ocorreu a poucos metros do centro de estágio do Sporting.

No local estão 26 operacionais e 10 viaturas, de acordo com a Proteção Civil.

A circulação naquela estrada está interrompida nos dois sentidos e as autoridades ainda estão a investigar as circunstâncias do acidente.