Uma megaoperação policial relacionada com auxílio à imigração ilegal está em curso na praia do Samouco, em Alcochete.

No local estão cem operacionais da GNR, da ASAE, do Ministério Público, do SEF e da Autoridade Tributária e Aduaneira.

A TVI sabe que a investigação está relacionada com a apanha das amêijoas, mas por causa das máfias que exploram os imigrantes.