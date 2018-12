Duas famílias, de diferentes gerações, trocaram a capital pelo sossego de uma pequena aldeia de xisto em S. Pedro do Sul, no distrito de Viseu. Na aldeia da Pena moram António Arouca, de 75 anos, e a mulher Augusta, e o casal Ana e Alfredo Brito, na casa dos 40, com as duas filhas menores Mariana e Margarida. Na Pena têm casa e negócios e de lá não pensam sair, apesar de os invernos nem sempre serem simpáticos para quem os quer visitar. Quem se aventurar a descer a estrada íngreme e estreita da Serra da Gralheira que leva à Pena encontra-os, e felizes. E para que possa testemunhar essa felicidade, a autarquia vai investir em obras de melhoramento para que os cada vez mais interessados em conhecer a Pena ali também possam ficar.