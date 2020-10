Um total de 16 militares do Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea Portuguesa, na Ota (Alenquer), testaram positivo ao novo coronavírus SARS-CoV-2, confirmou hoje à agência Lusa o porta-voz da instituição.

De acordo com a informação fornecida pelo Tenente-Coronel Manuel Costa, os 16 militares “estão bem” e encontram-se “em casa”, em isolamento profilático, assim como outros 56 elementos daquele Centro de Formação que se encontram em quarentena.

Após a deteção dos primeiros casos, no final da semana passada, “foi seguido o protocolo” com a realização de vários testes aos contactos próximos dos militares infetados, tendo os últimos dois resultados positivos sido detetados hoje, dia em que foram realizados mais 46 testes, cujos resultados ainda não são conhecidos.

As testagens aos contactos dos militares infetados vão prosseguir na sexta-feira, mas não são impeditivas do normal funcionamento do Centro de Formação Militar e Técnica.

Portugal contabiliza pelo menos 2.050 mortos associados à covid-19 em 82.534 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).