Um despiste de um ligeiro de passageiros provocou um morto e dois feridos na autoestrada A10, no Carregado, no concelho de Alenquer, confirmou fonte do CDOS de Lisboa à TVI24.

De acrodo com a mesma fonte, o acidente aconteceu no sentido Carregado - Arruda, ao quilómetro 11.2, e a via chegou a estar cortada, não existindo, de momento, condicionamentos ao trânsito, uma vez que a viatura se encontra fora da via.

O alerta foi dado às 14:50.

Segundo a Lusa, que cita fonte dos bombeiros, a vítima mortal é um homem de 72 anos, e os feridos são uma mulher de 74 anos e um homem de 42.

No local, estiveram 16 operacionais e seis veículos, entre os quais três ambulâncias dos bombeiros de Alenquer e de Arruda dos Vinhos, a viatura médica de emergência e reanimação de Vila Franca de Xira e um veículo de desencarceramento da corporação de Alenquer.