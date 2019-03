A GNR de Lisboa resgatou, esta segunda-feira, um Labrador Retriever que vagueava "assustado e perdido" na localidade de Abrigada – Alenquer.

Em comunicado, aquela força de segurança revela que o cão foi avistado "a deambular sozinho pela via pública" pelos militares durante uma ação de patrulhamento.

"Atendendo ao risco evidente de atropelamento do cão e do perigo para os demais utentes da via, tornou-se necessária a sua recolha imediata, tendo os militares conseguido alcançar o animal e resgatá-lo em segurança", acrescenta a nota.

O cão tinha microchip e a GNR pode assim consultar a base de dados do Sistema de Identificação e Recuperação Animal e contactar a proprietária do animal.

"Após se ter verificado que a o canídeo tinha toda a documentação necessária e em dia, foi entregue à sua detentora".