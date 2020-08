O número de pessoas infetadas com covid-19 na vila de Mora, no distrito de Évora, subiu hoje para 30, com três delas internadas no hospital, incluindo uma em cuidados intensivos, disse o presidente do município.

Os novos quatro casos positivos (eram 26 na quinta-feira) foram detetados nos cerca de 40 testes realizados na quinta-feira na vila alentejana e cujos resultados foram conhecidos hoje de manhã, indicou Luís Simão, em declarações à agência Lusa.

Segundo o presidente da câmara municipal, o número de pessoas internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) subiu para três (mais uma), com uma delas na unidade de cuidados intensivos.

Os casos positivos de covid-19 em Mora são de "pessoas da comunidade", sendo "a maior parte familiares e elementos dos agregados" dos primeiros infetados na vila, referiu, indicando que os testes vão continuar a ser feitos nos próximos dias nas instalações da Casa do Povo.

O edifício dos Paços do Concelho, a Oficina da Criança, a Casa da Cultura e os equipamentos desportivos de Mora estão encerrados, pelo menos, até segunda-feira, por precaução, devido ao surto de covid-19 detetado na vila.

Também o Plano Municipal de Emergência já foi ativado, na sequência de uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizada na terça-feira, para lidar com este surto.

Além dos serviços municipais, também fecharam temporariamente as portas, por precaução, o Centro de Atividades de Tempos Livres de Mora e alguns estabelecimentos comerciais.

Portugal contabiliza pelo menos 1.770 mortos associados à covid-19 em 53.548 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).