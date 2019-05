O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as ilhas de Santa Maria e São Miguel sob aviso amarelo até ao final da tarde de quinta-feira devido às previsões de chuva.

De acordo com o IPMA, o aviso é válido para aquelas duas ilhas do grupo Oriental dos Açores até às 18:00 locais (menos uma hora do que em Lisboa).

O aviso amarelo, o segundo menos grave, indica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.