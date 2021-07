O Governo atualizou para 21 os concelhos que passam a estar em situação de alerta, depois de se ter verificado uma semana com incidência de 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

Entre estes municípios estão Aveiro, Matosinhos ou Vila Nova de Gaia, que podem recuar no desconfinamento caso voltem a ter uma avaliação negativa na próxima semana.

Saiba quais os concelhos que passam a estar em alerta:

Albergaria-a-Velha;

Aveiro;

Azambuja;

Cartaxo;

Bombarral;

Idanha-a-Nova;

Ílhavo;

Lourinhã;

Matosinhos;

Mourão;

Nazaré;

Óbidos;

Salvaterra de Magos;

Santo Tirso;

Trancoso;

Trofa;

Vagos;

Viana do Alentejo;

Vila Nova de Famalicão;

Vila Nova de Gaia;

Viseu

A estes municípios continuam-se a aplicar as seguintes medidas, bem como ao resto do país que não tem restrições adicionais.

• Teletrabalho recomendado nas atividades que o permitam;

• Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 6 pessoas no interior ou 10 pessoas em esplanadas) até à meia-noite para admissão e 1h00 para encerramento;

• Comércio com horário do respetivo licenciamento;

• Transportes públicos com lotação de dois terços ou com a totalidade da lotação nos transportes que funcionem exclusivamente com lugares sentados;

• Espetáculos culturais até à meia-noite;

• Salas de espetáculos com lotação a 50%;

• Foras das salas de espetáculo, com lugares marcados e com regras a definir pela DGS.

• Escalões de formação e modalidades amadoras com lugares marcados e regras de acesso definidas pela DGS;

• Recintos desportivos com 33% da lotação;

• Fora de recintos aplicam-se regras a definir pela DGS.