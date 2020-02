Ângela tem 32 anos, conheceu Hugo quando este tinha 27 e estava doente com um cancro. Viveram intensamente esse grande amor que os uniu ao ponto de casarem numa cama de hospital, quando Hugo estava à beira da morte. Morreu 12 horas depois, mas deixou o sémen criopreservado e a vontade expressa de que esse amor sem fim continuasse através do filho que ambos tanto desejavam ter.

A lei não permite que Ângela engravide com o material biológico do marido e o hospital de São João prepara-se para o descongelar. Que direito tem o Estado português de destruir o sémen que o Hugo deixou criopreservado antes de morrer, acompanhado de uma vontade expressa para que Ângela o usasse para engravidar e ter um filho fruto deste grande amor entre os dois? Que Estado é este que destrói o sonho deste casal mas que permite que uma mulher, sozinha e até viúva, engravide de um dador anónimo, que até já pode estar morto, num qualquer banco de esperma? e se fosse consigo? Gostaria de ter o direito a engravidar do grande amor da sua vida, mesmo depois da morte dele?

Uma história inédita em que a viúva deste amor está a lutar sozinha contra o tempo, tem menos de 50 duas para conseguir levar o sémen do marido para uma clínica em Espanha onde pode tentar engravidar.