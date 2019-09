As aulas estão à porta e pela primeira vez os livros vão ser gratuitos para todos os alunos do primeiro ao 12º ano. Uma medida positiva que aposta na reutilização dos livros e na proteção do meio ambiente.

No entanto, a reutilização já está a levantar alguns problemas no primeiro ciclo porque, apesar do Ministério ter aconselhado a entrega de manuais novos em todo o primeiro ciclo, o facto é que são as escolas que decidem o que fazer.

O prémio de 10 mil euros que o Ministério da Educação resolveu oferecer aos 20 agrupamentos de escolas com maior taxa de reutilização está a levar algumas escolas a entregar aos alunos manuais em maus estado. Os pais reclamam e dizem que a reutilização é positiva, mas que tem que haver uma triagem séria entre os manuais que podem e os que não podem ser reaproveitados.