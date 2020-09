Este sábado o Jornal das 8 da TVI emite o último episódio da série de reportagens “Rei dos Aspiradores”, da autoria da jornalista Alexandra Borges.

A reportagemo dá conta de como o escândalo sexual a envolver o milionário alemão acabou por ditar o fecho do seu negócio e da ex mulher de venda de aspiradores.

O empresário Matthias Schmelz garantiu à jornalista Alexandra Borges que quer pagar todas as dívidas que ficaram para trás, mas os funcionários alegam ter sido enganados no processo de insolvência e querem agora a intervenção do Ministério Público.

A Policia Judiciária continua a tentar notificar o alemão que deixou Portugal no dia em que este escândalo sexual foi tornado público.