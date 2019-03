Um ano e três meses depois das primeiras denúncias da TVI sobre as adoções ilegais da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) na série de programas “O Segredo dos Deuses”, as mães biológicas foram abordadas por um homem misterioso que disse estar a trabalhar para o Ministério da Justiça.

O homem terá tentado pressioná-las a mudar o seu depoimento neste caso, que ainda está a ser investigado pelo Ministério Público, e que continua em segredo de justiça.

Uma das mães, gravemente doente e sem dinheiro para se defender contra os processos que a IURD meteu contra si, desistiu de tudo e já alterou a sua versão no Ministério Público, apesar de continuar a dizer à TVI que nunca assinou documentos do lar ilegal da IURD a dar os seus filhos para adoção. A outra, agora sozinha, continua a manter a sua versão e denuncia a forma estranha como foram feitas as perícias à sua assinatura.

No período do Carnaval, este homem procurou as mães dizendo que estava a fazer um trabalho sobre adoção para o Ministério da Justiça, mas acabou vítima do seu próprio esquema.

A TVI gravou uma chamada telefónica e tem provas que este homem nunca trabalhou para entidades da justiça e até já tem antecedentes. No passado terá aliciado com dinheiro testemunhas de outro processo para mudarem os seus testemunhos e evitar assim a condenação de abusadores sexuais de menores.

Para quem trabalha? Qual o seu objetivo? Como conseguiu ter acesso às mães cujos dados pessoais estão em segredo de justiça?

A TVI seguiu o rasto deste homem e tem provas concretas de que ele cometeu o crime de usurpação de funções, fazendo-se passar por quem nunca foi.

livro de reclamações

os enfermeiros estão fartos de trabalhar sem condições e isso já está a pôr em causa a segurança dos próprios doentes.

denunciam falta de pessoal e de material básico para trabalharem, horários excessivos e um numero elevado de doentes por enfermeiro o que conduz a uma desumanização dos cuidados de saude.

as razões de uma greve que já ultrapassou as questões salariais e que luta por melhores condições no sistema nacional de saude para os doentes a não perder no próximo livro de reclamações.