Um jovem de 21 anos, que estava a passar férias em Albufeira, foi reanimado, no sábado, graças a um desfibrilhador (DAE), que estava instalado na via pública, e às manobras realizadas pelas pessoas que estavam no local.

O jovem sofreu uma paragem cardiorrespiratória, por volta das 13 horas, numa piscina privada, em Santa Eulália.

Os civis presentes iniciaram manobras de reanimação, recolheram e usaram o DAE da respetiva zona, e acionaram o 112", explicou o município de Albufeira, num comunicado de imprensa.

Esta foi a primeira vez que um equipamento DAE foi usado com sucesso pelos cidadãos, refere a mesma fonte.

Este foi um passo importante para desenvolver a confiança das pessoas quanto ao uso dos DAE’s", salientou o município de Albufeira.

Albufeira possui, atualmente, 23 equipamentos fixos nas ruas e mais nove móveis, em viaturas dos Bombeiros, Proteção Civil, Polícia Municipal e GNR.