As autoridades algarvias estão à procura de um grupo de migrantes ilegais marroquinos que fugiu do quartel do Exército de Tavira, disse fonte da GNR à TVI24.

A fuga ocorreu a meio da noite, por volta das três da manhã. Dos 17 fugitivos, dois já foram apanhados.

Está um dispositivo montado na fronteira, para monitorizar as movimentações e proceder à identificação de viaturas.

Este grupo de migrantes ilegais chegou à ilha da Culatra em setembro.