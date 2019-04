Um banhista alemão foi resgatado do mar, no Algarve, esta quinta-feira e foi transportado para o hospital em estado grave.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, foi dado um alerta de desaparecimento do banhista na praia da Bordeira, em Lagos, pelas 14:15.

Foi mobilizado para o local o piquete da Polícia Marítima de Lagos, uma embarcação semirrígida da Estação Salva-vidas de Sagres, os Bombeiros de Aljezur, o INEM e a Viatura Amarok do Instituto de Socorros a Náufragos.

O banhista foi resgatado pelos nadadores-salvadores da viatura Amarok, que iniciaram as manobras de reanimação no local, juntamente com o INEM e os Bombeiros de Aljezur.

O homem, com cerca de 50 anos, foi transportado para uma unidade hospitalar em estado grave.