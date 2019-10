Um derrame de cloro numa piscina no hotel Falésia Mar, em Albufeira provocou doze feridos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro à TVI esta quinta-feira.

Cinco dos feridos tiveram de ser transportados para o hospital, sendo que os outros sete foram assistidos ainda no hotel.

O derrame ocorreu durante a administração do produto químico na piscina do hotel, tendo causado uma libertação de gás e irritado as vias aéreas.

No local estiveram sete veículos e 14 operacionais do INEM e dos bombeiros.