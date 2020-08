Uma embarcação com cerca 30 metros de comprimento está a arder numa doca seca em Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, confirmou à Lusa o Capitão do Porto local.

Pedro Fernandes da Palma revelou que “durante o período de almoço” receberam a informação que uma embarcação estaria a arder num estaleiro “a seco” - fora de água - tendo sido acionados os bombeiros.

O responsável diz tratar-se de uma “embarcação de fibra de vidro com cerca de 30 metros”, desconhecendo as causas do incêndio, mas adiantando que “é algo que será apurado”.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro (CDOS) confirmou à Lusa que o alerta foi dado às 13:19 para um incêndio numa embarcação num estaleiro ”junto à escola náutica do Farol, na zona da Ponta da Areia” em Vila Real de Santo António.

Segundo o CDOS o incêndio “está restringido à embarcação”, não colocando em perigo mais nenhuma embarcação no estaleiro, nem nenhuma outra infraestrutura.

No local estão 11 veículos e 27 operacionais, não havendo registo de vítimas.