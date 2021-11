Um jovem de 21 anos morreu no interior de um autocarro, no passado sábado, quando se deslocava vindo do Algarve com destino a Lisboa.

Ao que a TVI pode apurar, o jovem terá mostrado os primeiros sinais de mal-estar quando o veículo atravessava a Ponte 25 de Abril, por volta das 10:30, tendo alertado o condutor e os restantes passageiros. Pouco depois, caiu inanimado no chão do autocarro.

Fonte da PSP revelou à TVI que, nesse momento, os passageiros contactaram o INEM, que prestou assistência via telefone durante a viagem.

Chegado à Gare do Oriente, em Lisboa, o INEM ainda tentou manobras de reanimação, mas, às 10:50, o óbito acabou por confirmar-se. A PSP confirmou tratar-se de uma morte súbita e disse não existir qualquer conhecimento de condição que pudesse levar à morte do jovem.