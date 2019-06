/ AM

/ AM

A Polícia Judiciária de Portimão deteve, na passada quarta-feira, um casal por fortes suspeitas de abuso sexual de criança, anunciou aquela fonte policial em comunicado.

"Os abusos terão vitimado uma criança do sexo masculino com cerca de 11 anos à data dos factos (2017) e terão sido levados a cabo por ambos os elementos do casal - mãe da criança e o seu companheiro - na residência onde todos coabitavam", acrescenta a nota.

Os detidos, um homem de 28 anos e uma mulher de 32, foram presentes hoje no Tribunal de Lagos, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.