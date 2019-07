Um total de 31 postos de saúde de praia começam, esta segunda-feira, a prestar serviços de enfermagem aos banhistas nas praias algarvias, de Vila Real de Santo António a Aljezur, até 15 de setembro, anunciou fonte oficial.

Em comunicado, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve adianta que a intenção é “assegurar cuidados de saúde de enfermagem aos veraneantes no local ou encaminhar o utente para uma unidade de saúde mais adequada”.

O projeto, que resulta de uma parceria entre a ARS/Algarve e a Cruz Vermelha Portuguesa, permite tratar nas praias situações de menor gravidade, como insolações, quebras de tensão, picadas de peixe-aranha ou pequenas escoriações.

Em caso de necessidade, os utentes são encaminhados pelos profissionais de enfermagem para uma unidade de saúde adequada.

Os recursos afetos ao posto de saúde de praia são potenciados através da comunicação por via telefónica entre os enfermeiros do posto e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), permitindo uma integração adequada com o dispositivo pré-hospitalar.

Até 14 de Julho os postos de saúde de praia funcionam das 10:00 às 18:00 horas, entre 15 de julho e 1 de Setembro, das 10:00 às 19:00 horas, voltando ao horário das 10:00 às 18:00 horas entre 2 e 15 de setembro.