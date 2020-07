A Polícia Judiciária (PJ) informou hoje que deteve um homem de 33 anos por agredir violentamente a ex-companheira, o que aconteceu na quarta-feira após uma “desavença” no bairro Vale Figueira, em Almada, no distrito de Setúbal.

Em comunicado, a força policial adiantou que o suspeito “invadiu a residência que havia partilhado com a ex-companheira e os dois filhos menores, arrombando a porta e agredindo-a violentamente à frente das crianças”.

Segundo a mesma nota, o detido praticou o crime na madrugada de quarta-feira “por não se conformar com o fim da relação”.

No entanto, referiu, a conduta delituosa do homem também “esteve na origem de uma desavença subsequente com vizinhos da vítima”, o que acabou por resultar na morte de um homem “que o acompanhava”, que foi “esfaqueado na via pública”.

Na quarta-feira, fonte da GNR adiantou à Lusa que um homem de 33 anos teria sido morto à facada durante uma rixa com outras duas pessoas no bairro Vale Figueira.

“Terá sido uma rixa entre o falecido e mais duas ou três pessoas, sendo que duas delas foram identificadas por testemunhas que residem no bairro”, indicou.

Os militares foram alertados por chamada telefónica para “vários disparos na via pública”, mas, ao chegarem ao bairro, encontraram “uma vítima já cadáver no chão com ferimentos de faca no tórax”.

Segundo a força policial, a morte deverá ter sido causada pelo esfaqueamento e o óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Durante as diligências, a GNR isolou a zona onde o crime ocorreu e inquiriu “todas as testemunhas que estavam no local e que alegadamente presenciaram a situação”.

De acordo com a PJ, que ficou responsável pelo caso, o detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.