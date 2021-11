A PSP do Porto deteve um condutor e uma mulher que ignoraram a ordem para parar o automóvel em que seguiam e se colocaram em fuga, “dirigindo a viatura na direção” dos agentes policiais, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto (COMETPOR) da PSP diz que durante uma ação de prevenção criminal e fiscalização rodoviária, realizada na quinta-feira, junto da Rua Ciríaco Cardoso, na cidade do Porto, foi dada ordem de paragem à viatura.

O condutor ignorou as indicações policiais para imobilização do veículo, dirigindo a viatura na direção dos agentes, não tomando as devidas precauções de segurança rodoviária, conduzindo a alta velocidade e em desrespeito das regras e sinais de trânsito, por diversas artérias”, explica a PSP.