Foi divulgado nesta segunda-feira o maior relatório de sempre da ONU sobre alterações climáticas, com cenários devastadores para a Humanidade, naquele que será, para a associação ambiental portuguesa Zero, o "último aviso dos cientistas".

O documento de hoje será provavelmente o último aviso da comunidade científica mundial sobre os efeitos das emissões de gases de estufa e consequentes alterações climáticas, antes do planeta se encaminhar para um aumento de temperatura superior a 1,5 ºC" , diz a Zero, em comunicado.

Para a associação, as perspetivas de futuro, um futuro que é próximo, "são avassaladoras".

Os últimos seis anos foram os mais quentes desde que há registos históricos (desde aproximadamente 1850). Em 2020 os oceanos atingiram a sua temperatura mais elevada. Os incêndios, as inundações e as condições meteorológicas extremas dos últimos meses são apenas sinais do que se pode esperar" , aponta.

A Zero defende, também, que "os governos não podem ignorar os avisos" dos cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla original)

Para a Zero, o último relatório da ONU "é mais decisivo", uma vez que "reforça a conclusão de que os anos 20 deste século serão uma década crucial em que as emissões de gases de efeito estufa devem ser reduzidas a metade para limitar o aquecimento a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais".

As alterações climáticas estão a causar extremos climáticos amplificados, desde secas, ondas de calor, incêndios florestais, inundações a supertempestades, impactes que são cada vez mais intensos, frequentes e sem precedentes. Se as emissões continuarem a aumentar, ocorrerão impactes climáticos cada vez mais severos. A sociedade humana que conhecemos foi construída num clima que não existe mais, pelo que é crucial trabalharmos na mitigação climática (redução de emissões), mas também na adaptação climática" , alerta, ainda.

A associação ambiental apela, por isso, ao corte de emissões "muito mais rapidamente".

É hora de acabarmos com a nossa dependência de gás natural, carvão e petróleo e investir em empregos verdes e na construção de um futuro com zero carbono com toda a urgência."